Поощрения для музыкальных «звездочек»

Нынешний год стал особенным для детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого: сразу 7 учащихся стали обладателями поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

На торжественной церемонии вручения свидетельств, которая прошла в последний день осени, директор ДШИ №1 Дмитрий Снарский поздравил стипендиатов и отметил: «За всю историю существования фонда наша школа 22 раза получала поощрения. К юбилейной дате 95-летия, которую отмечаем в этом году, наши ребята постарались и «сделали» рекордную цифру – 7 поощрений. Имена этих учащихся навсегда будут вписаны в историю достижений школы. Огромная вам благодарность, мы вас любим, ценим и уважаем!»

Свидетельства специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи получили София Михолап (фортепиано, учитель – Анжелика Новикова), Ксения Солонович (академический вокал, учитель – Александра Лукьянова), Евгений Овсянник (домра, учитель – Ольга Аврамчик), Ангелина Гордеенко (академический вокал, учитель – Виктория Беспризванная), Матвей Найдун (гитара, учитель – Илья Абрамчук), Игорь Урбанович (домра, учитель – Валерия Басалыго), Даниил Крюков (цимбалы, учитель – Анастасия Свирид).

– Учащимся вручили заслуженные поощрения за победы в международных и республиканских конкурсах, отличную учебу и стремление в совершенстве овладеть музыкальными знаниями и умениями. Наше государство оказывает огромную поддержку в развитии талантливой молодежи. А ребята в дальнейшей творческой деятельности подтверждают эти высокие награды, – уверена Татьяна Синькова, заместитель директора по воспитательной работе.

Ксения Солонович занимается в детской школе искусств №1 около 5 лет. Девочка с детства мечтала петь, и теперь ей очень нравятся занятия по академическому вокалу. Одна из ее самых любимых – красивая белорусская песня «Жураўліная чарада», которую юная солистка исполняет вдохновенно и трогательно. «Семья у меня очень хорошая. Мама с папой всегда поддерживают на конкурсах и в учебе, говорят, что я молодец, чтобы стремилась и дальше к лучшему, – рассказывает Ксения. – После школы хочу поступить в музыкальный колледж, чтобы стать учителем по вокалу и заниматься тем, что мне нравится. Для меня самое прекрасное в музыке – пение».

Педагог по академическому вокалу Александра Лукьянова говорит, что Ксения занимается с интересом и энтузиазмом, всегда прибегает первой задолго до урока. «Мы работаем в паре с замечательным концертмейстером Людмилой Васильевной Кузьминой, которой по плечу произведения любой сложности. К успеху приводит только совместный плодотворный труд педагогов и ребенка, – считает Александра Петровна. – Конечно, важную роль в этом играют родители, которые поддерживают юных «звездочек» морально и материально. Нам очень помогает руководство школы: это и методическая поддержка, и необходимое для наших занятий техническое оснащение. Все эти факторы и дают отличный результат, как зернышко, брошенное в благодатную почву, превращается в прекрасный цветок».

Стипендиат Матвей Найдун занимается седьмой год и не сразу нашел «свой» инструмент. Когда его записали в музыкальную школу родители, вначале была флейта, потом попробовал играть на гитаре и саксофоне. «В итоге остановил выбор на гитаре, которая радует душу. Мне очень нравится музыка. Года два назад начал увлекаться фингерстайлом – когда играешь как правой, так и левой рукой, отстукиваешь различные ритмы, – рассказывает Матвей. – Заниматься музыкой меня мотивирует положительное отношение родителей и друзей, вдохновляют педагоги школы».

Софии Михолап нравится играть на фортепиано, выступать на различных концертах и конкурсах. Музыкой она занимается три года и уже достигла значительных результатов, достойных наград. К примеру, в международном конкурсе в Словении получила диплом лауреата второй степени. София хочет стать пианисткой и мечтает о «большом будущем музыканта». Ее учитель по классу фортепиано Анжелика Новикова поделилась, что юные дарования вырастить непросто: «Каждый ребенок – маленькая жемчужинка, которую педагог должен раскрыть, к которой найти с самого начала индивидуальный подход. Если мы этого не видим, не находим, талант может не развиться. Когда ученик достигает определенных высот, чувствуешь радость и гордость за то, что у нас получилось».

На церемонии благодарности звучали в адрес учителей, которые проходили путь к успеху вместе с одаренными учениками, помогали достичь высоких результатов, вдохновляли, подбадривали, передавали знания. Добрые слова – родителям за поддержку, любовь, заботу, терпение и понимание. В завершение мероприятия в небольшом концерте стипендиаты продемонстрировали артистические таланты и творческие умения, исполнив любимые музыкальные произведения.

Маргарита Бушуева, фото Виктора Чабана.