Помощь белорусским семьям на подготовку детей к учебному году оказана на более чем BYN 27 миллионов

Помощь семьям для подготовки детей к школе оказана на сумму свыше BYN 27 миллионов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты.

– Помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на сумму более BYN 27 миллионов, – пояснили в ведомстве.

Уточняется, что во всех регионах страны единовременную материальную помощь на подготовку школьников к учебному году получили 109,9 тысячи многодетных семей на 219,8 тысячи детей. Общая сумма выплат составляет BYN 15,6 миллиона, а ее средний размер в целом по стране составил BYN 71.

Выплата единовременной материальной помощи произведена во всех регионах (кроме столицы). Здесь охват выплатой составляет 97 процентов. В Минске помощь также будет оказана 422 семьям (1,7 тысячи детей).

Малообеспеченные семьи, которые воспитывают несовершеннолетних детей, имеют право на государственную адресную социальную помощь. Ее уже получили примерно четыре с половиной тысячи семей на 11,1 тысячи детей на сумму BYN 5,8 миллиона.

Поддержка оказывается и по месту работы родителей. За счет профсоюзных организаций помощь получили 77,7 тысячи работников на 122 тысячи детей суммой BYN 5,3 миллиона.

Кроме того, оказаны гуманитарная, благотворительная и другие виды помощи. Ее получили 8,5 тысячи семей из социально уязвимых категорий на 17,4 тысячи детей на сумму BYN 448 тысяч.