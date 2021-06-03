Помогите спасти Настю! Сбор средств на лечение рака продолжается

Настя Нагорная родилась 14 марта 2008 года в г. Бобруйске совершенно здоровым ребёнком. В 2018 году у неё появились боли в области живота и лопатки. УЗИ показало новообразование забрюшинного пространства. После операции в Боровлянах анализ опухоли показал злокачественное образование (Рабдомиосаркома).

За 2 года лечения Настя перенесла многое: 3 операции с удалением почки, 16 блоков химиотерапии, 28 сеансов лучевой терапии, множество переливаний крови, КТ, МРТ, сеансы гипертермии. НО! опухоль снова росла, и 1-я и 2-я линии химиотерапии были признаны неэффективными. Консилиум врачей в РНПЦ онкологии в Боровлянах сообщил об отсутствии дальнейшего лечения, предложив лишь терапию сдерживания. Начались поиски клиник за рубежом. В 2019 году было пройдено лечение в Китае, полгода после лечения Настя чувствовала себя хорошо. В июне 2020 года МРТ в Боровлянах показало поражение ещё одного позвонка, и китайская клиника смогла предложить лишь поддерживающее лечение.

Надежда на излечение поступила из клиники Сант Жоан де Деу в Барселоне, где в настоящий момент Настенька проходит лечение. С ноября начали 3-й блок химиотерапии. Из-за незапланированной и экстренной операции сумма сбора была увеличена и стала 130 207 евро. Просим всех неравнодушный людей оказать финансовую помощь!