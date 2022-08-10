Польза витамина Е для кожи

Знаете ли вы, какой витамин называют витамином «молодости и красоты»?

Этому витамину приписывают самые чудесные как лекарственные, так и косметические свойства.

Речь идет о витамине Е, а именно, чем полезен витамин Е для кожи, для сохранения ее молодости и красоты на долгие годы и как его правильно для этого применять.

Витамин Е для кожи: полезные свойства и секреты эффективного применения

Что такое витамин Е и для чего он нужен? В переводе с латинского языка витамин Е (токоферол ацетат) означает — «способствующий рождению».

Вот именно поэтому его активно используют в домашней косметологии для омоложения кожи, его принимают внутрь для того, чтобы укрепить свое здоровье и запустить омолаживающие процессы в организме изнутри.

На самом деле очень трудно найти какое-нибудь другое средство, которое бы так эффективно и так быстро проникало во все клетки тела и воздействовало абсолютно на все процессы там протекающие.

Женщины, знающие секретную силу витамина Е, часто используют его для ухода за своим лицом, а также принимают внутрь для того, чтобы замедлить возрастные изменения и подтянуть увядающую со временем кожу, чтобы как можно дольше сохранить ее упругость и эластичность, разгладить имеющиеся морщинки.

Все средства, используемые для того, чтобы в домашних условиях приготовить себе омолаживающие составы и поухаживать за лицом, довольно просты в приготовлении.

Витамин Е – совершенно недорогое средство, он доступен всем, и, несмотря на это, его эффективность для омоложения кожи лица и тела настолько сильна, что об этом стоит поговорить более подробно.

Для того, чтобы этот жирорастворимый витамин принес наибольшую пользу для кожи, его необходимо использовать комплексно, пополняя его содержание в организме различными способами: вместе с пищей, через косметический уход на основе этого витамина и употребляя его внутрь в виде витаминной добавки.

Чем полезен витамина Е для кожи лица?

Благодаря применению витамина Е в своей «программе омоложения кожи», можно в довольно короткие сроки достичь следующих результатов:

Улучшается состояние кожи лица. Если наш организм ежедневно получает достаточно витамина Е, то проблемные моменты, такие как сухость кожи, либо, наоборот, ее излишняя жирность, уходят.

Прекращаются шелушение и раздражение на коже, появляется очень привлекательное и здоровое сияние, кожа начинает светиться изнутри. Это происходит благодаря тому, что витамин Е способствует обновлению клеток кожи, возвращая ей здоровый вид и восстанавливая ее природную структуру без использования каких-либо инъекций и, тем более, хирургического вмешательства.

Витамин Е способен повышать защиту кожи от ультрафиолетового излучения. В результате этого на коже реже будут появляться пигментные пятна, ожоги и покраснения от пребывания на солнце, различные аллергические реакции в виде мелких прыщиков, зуда и т.д.

В женском организме при регулярном применении витамина Е замедляются процессы старения, так как токоферол ацетат способствует нормализации работы яичников, которые вырабатывают эстроген. Когда в организме женщины содержится необходимый уровень эстрогена (ни больше, ни меньше, чем это нужно для ее здоровья), то значительно улучшается состояние кожи: она становится более эластичная, более подтянутая, а появление первых морщин откладывается на неопределенный срок. Используя витамин Е, можно значительно уменьшить визуальное проявление уже существующих морщинок и предотвратить появление новых.

Любые повреждения на коже восстанавливаются намного быстрее, если использовать витамин Е. Если в организме достаточно витамина Е, то все регенерирующие процессы весьма активны, поэтому любые царапины, следы от прыщей и шрамы исчезают за довольно короткий срок. После стрессов кожа восстанавливается намного быстрее.

Применяя витамин Е, можно добиться ощутимого лифтинг-эффекта: он способен подтянуть кожу, устранить отвисшие складки на лице, так называемые «брыли» и «второй подбородок». Наиболее эффективно для этих целей применять витамин Е в сочетании с массажными лифтинг-процедурами.

В коже при регулярном использовании витамина Е увеличивается количественная и качественная выработка эластина и коллагена, благодаря чему кожа значительно молодеет и увеличивается ее упругость и эластичность.

Усиливается кровообращение в сосудах и капиллярах, что способствует проникновению в клетки кожи достаточного количества кислорода.

Витамин Е – это отличный антидепрессант. Его использование дарит организму замечательный заряд бодрости, отчего улучшается цвет лица, румянятся щечки, укрепляются клеточные мембраны и кожа становится более устойчивой к каким-либо психологическим воздействиям, значительно быстрее восстанавливаясь после стрессовых ситуаций либо даже не проявляя внешне никакой реакции на раздражители. Усталость не так явно проявляется на коже лица.

Витамин Е очень нужен нашей коже особенно в период зимних холодов, так как он прекрасно защищает кожу лица от холода и ветра, способен довольно быстро устранить последствия пребывания на холоде, убирая раздражения и пощипывания на коже, которые бывают после пребывания на морозе.

Витамин Е – это отличный антиоксидант, он защищает клетки от вторжения и разрушительного воздействия свободных радикалов, которые могут мешать нормальному и своевременному образованию в коже эластина и коллагена в достаточном количестве.

Благодаря тому, что витамин Е эффективно и в очень короткие сроки выводит токсины из клеток кожи, ее состояние значительно улучшается.

Устраняются очаги воспалений на коже, быстрее проходят угревые высыпания, замедляется образование на коже «черных точек», проходят намного быстрее прыщики, кожа лица отбеливается, осветляются веснушки и пигментные пятна.

Благодаря замечательному эффекту увлажнения, использование витамина Е препятствует испарению драгоценной влаги из клеток кожи, благодаря чему кожа всегда увлажнена, выглядит свежей, она здоровая и сияющая.

Используя витамин Е для кожи лица и тела, можно обезопасить себя от различных раковых заболеваний кожи.

Так как витамин Е способен активно защищать эритроциты от разрушения, он справляется с малокровием, тем самым спасая кожные покровы лица от излишней бледности.

Учеными экспериментально доказано, что витамин Е настолько благотворно, эффективно и комплексно воздействует на все процессы, происходящие в клетках, что буквально «заставляет» их работать в режиме двадцатилетнего организма, даже если вам уже больше 35 лет!

Поэтому очень важно научиться правильно применять токоферол для своей кожи, ведь тем самым мы сможем каждый раз буквально автоматически запускать все процессы омоложения, и это будет самым благоприятным образом отражаться на нашей внешности.

Как использовать витамин Е в уходе за кожей лица?

Использование витамина Е для улучшения состояния кожи можно разделить на внешнее использование и внутреннее:

Внутреннее применение – это употребление витамина Е в виде витаминных добавок и употребление пищи, которая содержит достаточное количество токоферола.

Внешнее применение витамина Е – это использование его в чистом виде для втирания в кожу или добавление в маски или крема.

Для того, чтобы насытить свою кожу токоферол ацетатом, сохранить ее молодость как можно дольше и улучшить внешний вид кожи, можно воспользоваться следующими рецептами.

Втирание витамина Е в кожу

Это самый легкий, самый быстрый и довольно эффективный способ.

Особенно нравится мне этот способ применять для области вокруг глаз: кожа вокруг глаз разглаживается и становится более молодой.

Используя этот способ, необходимо четко соблюдать дозировку и правила нанесения средства, тогда можно не только интенсивно увлажнить и подпитать свою кожу, но и уменьшить либо предупредить увядание кожи.

Как использовать?

Можно использовать витамин Е в масле либо в составе водного раствора. Можно использовать для этого капсулы витамина Е, просто аккуратно проколов их иголочкой.

Прекрасно заживляет ранки, разглаживает кожу.

Наносить необходимо очень тонким слоем, а в районе области вокруг глаз наносить необходимо особенно бережно, не втирая, а просто постукивая пальчиками, как бы вбивая небольшое количество средства.

Очень важно наносить малое количество витамина Е, буквально капельку, не превышая дозировку, иначе эффект будет обратным: может появится раздражение, шелушение, кожа может покраснеть.

Крем с витамином Е и глицерином

В домашних условиях можно самостоятельно приготовить крем, который будет содержать витамин Е и глицерин.

Такой простой крем на самом деле способен творить чудеса! К тому же он намного безопаснее магазинного аналога, так как в нем нет никаких консервантов и отдушек.

Этот крем универсален, он подходит практически для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной.

Используется такой крем не только для лица, но и для кожи рук и тела. В зимний период – это просто спасение.

Для его приготовления нужно смешать 50 мл. отвара из трав (ромашка, липа, шалфей, мята – можно выбрать), 50 мл. растительного глицерина и 5 капель витамина Е. Хранить такую смесь нужно в холодильнике не более 3-х дней, а затем готовить новый крем.

Перед нанесением смесь необходимо тщательно взболтать.

Днем можно наносить на кожу лица любой дневной крем, которым вы пользуетесь, а вечером – вот такой состав. Кожа будет вам благодарна.

Добавление витамина Е в различные масла и крема

Витамин Е можно добавлять в различные растительные масла, в любые крема, которыми вы пользуетесь. Можно добавлять в молочко для тела.

В качестве растительных масел (основы) подойдут оливковое масло, миндальное, кунжутное масло – они универсальны.

В состав масло + витамин Е можно добавить пару капель эфирных масел, соответствующих вашему типу кожи, так эффект будет лучше.

Очень важно не превышать дозировку, дабы избежать обратного эффекта, о чем писалось выше.

Поэтому нескольких капель на баночку с кремом будет вполне достаточно для того, чтобы хорошо увлажнить кожу и ускорить выработку коллагена.

Участки вокруг глаз смазывать маслом с токоферолом необходимо очень аккуратно. Для того, чтобы достичь эффекта, нужна регулярность, поэтому делать это нужно каждый вечер перед сном, убирая через 15-20 минут излишки смеси ватным диском.

Рецепты масок для лица с витамином Е

Каждая из этих масок подходит для того или иного типа кожи или помогает достичь определенного эффекта. Можно выбрать в соответствии со своими потребностями.

Маска от морщин

Растопить масло какао, добавить витамин Е и масло облепихи. Нанести на очищенное лицо и оставить на 15-20 минут, после чего излишки маски убрать. Ее необходимо делать 2-3 раза в неделю вечером перед сном.

Маска питательная

Сок алоэ смешивается с витамином Е, витамином А в масле и любым питательным кремом. Наносится на кожу на полчаса.

Маска для сухой кожи

Растереть яичный желток, пару капель витамина А и пару капель витамина Е, добавив ложку оливкового масла. Нанести на чистую кожу на 20 минут, а затем смыть.

Маска для чувствительной кожи

Тщательно смешать жирный творог, витамин Е и оливковое масло. Наносить на все лицо, включая область вокруг глаз. Через 20 минут смыть водой.

Идеальная маска в зимние холода, кожа становится не такой чувствительной к перепадам температур, холоду и ветру!

Травяная маска

Заварить цветки ромашки, календулы или любую другую травку, которая подходит вам больше всего. Процедить, добавить в теплый отвар немного овсяной муки (толокна), мед, пару капель витамина Е и витамина А. Размешать и нанести на очищенное лицо на полчаса. Эта маска смягчает, питает, снимает шелушения и раздражения на коже, а также слегка отбеливает и подтягивает кожу.

По материалам stiralkovich.ru.