Польза общения с домашними животными

По статистике, свыше 30% населения планеты страдают от одиночества, а некоторые из них полностью изолированы от общества. Поэтому вопрос о том, что дает человеку общение с животными, становится все более актуальным. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются женщины. Они достаточно болезненно переносят одиночество, потому что у них очень сильно развиты материнские чувства. Они все время хотят о ком-то заботиться или ухаживать. Если рядом нет любящего мужа либо ребенка, тогда им стоит подумать о домашнем питомце.

Это может быть:

собака;

кошка;

попугай;

морская свинка;

рыбки;

хомяк;

канарейка.

Психологи сравнивают появление домашнего животного с рождением ребенка. К этому любимцу относятся как к члену семьи, уделяя ему слишком много внимания. Кроме прочего, важно учитывать, что домашние питомцы могут испортить мебель, одежду, а также поцарапать хозяев. Тем не менее, общение с забавными зверьками приносит огромную пользу людям. Какую?

Что дает человеку общение с животными?

Специалисты отмечают, что такое необычное сотрудничество положительно влияет как на эмоциональное, так и физическое здоровье человека. Подвижным питомцам (например, собакам) необходимы ежедневные прогулки. Поэтому их хозяева регулярно дышат свежим воздухом либо занимаются спортом вместе с ними. Общение с домашними животными имеет целебные свойства.

Благодаря такой уникальной терапии человек:

быстрее справляется с депрессией;

моментально избавляется от тревоги;

лучше переносит стрессы и становится менее уязвимым к ним;

восстанавливает силы.

Когда ребенок общается с домашним питомцем, он приобретает верного друга, у которого учится преданности. Заботясь о своем любимце, он становится ответственным человеком.

К тому же у людей, страдающих гипертонией, такое взаимодействие с животными способствует понижению артериального давления. А вот у мужчин нормализуется сердцебиение. Вдобавок кошки умеют распознавать проблемные части тела или больные органы. Вдобавок их мурлыканье способствует полноценному росту, а также развитию костной ткани. Наблюдая за форсированием рыбок в аквариуме, многие смогли побороть бессонницу. Это лишь некоторые примеры того, что дает человеку общение с животными. Чтобы получить максимальную пользу от такого метода коммуникации, следует узнать некоторые особенности этого процесса.

Общение с животными стимулирует работу мозга. Если у ребенка есть домашний питомец, у него более развито логическое и творческое мышление.

Правила общения с животными

Любое взаимодействие с людьми начинается со зрительного контакта. В мире животных все происходит по той же схеме. Только неотрывный взгляд обычно расценивается как сильная агрессия к оппоненту. Кроме того, такое пристальное внимание показывает о превосходстве конкурента. Если при этом животному еще и улыбаться, то он расценит такое внимание как злейшую угрозу. Это может вызвать всплеск негативных эмоций, ярости. Поэтому лучше свои зубы им не показывать.

Вдобавок важно учитывать еще некоторые манеры поведения с домашними питомцами:

Нельзя трогать питомца, когда он кушает, спит или ухаживает за своими детенышами.

Не показывать им свой страх. У представителей фауны сильно развито обоняние. Когда человек боится, то у него в организме выделяются определенные гормоны (адреналин). Учуяв этот «запах страха», животное становится агрессивным.

Никогда не нужно убегать от собак и других хищников. Показать им спину, значит, стать для них добычей. Такой жест служит для зверя зеленым светом к нападению.

Избегать резких движений. Питомцы очень преданы своим хозяевам. Любые грубые жесты они воспринимают как угрозу, поэтому сразу занимают оборонительную позицию.

Все перечисленные правила общения с животными сводятся к простому принципу: «хочешь дружить с хищником — стань ему соратником». В связи с этим не нужно их дразнить или навязывать им свою дружбу. Если они рычат или шипят в момент прикосновения, лучше их на время оставить. Расположение животного нужно заслужить.

Как и люди, животные чувствуют физическую боль. Их слабые места: уши, нос и хвост. Также они подвержены эмоциональному воздействию, поэтому склоны как радоваться, так и грустить.

Особенности общения с животными

Общение — сложный процесс обмена информацией. С животными эта коммуникация происходит намного сложнее. Для этого нужно научиться читать его язык тела, а также уметь распознавать его голосовые сигналы. Именно такими способами они выражают свои чувства и мысли. Понимая эти 2 особенности их поведения, можно развить с животными крепкие отношения. В этом случае на помощь приходит обычная наблюдательность.

Важно обращать внимание на то, как домашний питомец использует:

Морду, глаза и уши. Глаза показывают испуг или сонливость животного. Пристальный взгляд говорит о небывалой агрессии. Приподнятые уши свидетельствуют об особой внимательности. Приоткрытый рот указывает на расслабленное состояние.

Хвост и лапы. Собаки улыбаются хвостом, им же они показывают свое дружелюбие (вровень с телом) и страх (прижимают к себе). В то же время коты начинает нервно им вилять, когда испытывают гнев.

Свое тело. Позы и телодвижения у каждого домашнего питомца разные. Внезапным замиранием или напряжением мышц собака демонстрирует неуверенность, волнение. Когда кошка или щенок ложатся на спину, то показывают, что хотят ласки.

Чтобы указать кошке на ее ошибку или выразить свое неодобрение, достаточно просто молча от нее уйти.

Теперь необходимо научиться различать сигналы, которые подают домашние животные.

В основном голосовые звуки делятся на 3 группы:

положительные (мурлыканье, высокий тон лая);

отрицательные (рычание, шипение, вой);

требующие вмешательства (поскуливание, тявканье либо протяжной вой).

Специалисты рекомендуют постоянно разговаривать со своими домашними любимцами. Хотя питомцы не понимают смысл сказанного, они прекрасно улавливают тон голоса хозяина. Также им знаком язык тела человека и его мимика. К тому же важно помнить, что дает человеку общение с животными, ведь так можно улучшить свое здоровье. Все это поможет развить крепкие отношения со своим любимцем.

Почти все люди желают о ком-либо заботиться, дарить свою любовь и тепло. Заводя домашнего питомца, человек приобретает нового товарища, который нуждается в его защите и опеке. Общение с маленьким любимцем происходит невербально, но дарит массу положительных моментов. Частые совместные игры, веселые выходки пушистого проказника, обмен нежностями и теплые прикосновения ожидают хозяина питомца ежедневно.

Лучшим другом может быть не только человек

По статистике, каждый второй человек, имеющий питомца, считает его своим другом. Это не удивительно, ведь животное способно безмолвно поддержать в трудную минуту своего хозяина. Находясь всегда рядом, любимый пес или кот чутко ловят настроение человека, стараясь помочь понимающим взглядом, пушистым объятием или добрым облизыванием.

Любовь животных безгранична и бескорыстна. Они готовы пойти на все, чтобы защитить своего хозяина, ничего не требуя взамен. Питомцы искренне скучают и тяжело переживают разлуку, томясь в ожидании возвращения жителей дома с работы или поездки. Общение им также необходимо, как и людям.

Эмоции, которыми домашние любимцы заряжают людей, позитивны и просты. Это неподдельная радость встречи, звонкий лай, теплое урчание или веселый щебет. Если же животное не может передать свои чувства звуком, то делает это с помощью языка тела. Например, кошки выражают свое дружелюбие вверх поднятым хвостом, а собаки — его интенсивным вилянием.

Питомцы очень отзывчивы и на малейшую помощь, оказанную им человеком, отвечают вечной благодарностью и преданностью. Они — друзья, с которыми нельзя поссориться из-за глобальных проблем, предательств, плохих поступков и пренебрежительного отношения. Друзья, которые рядом, несмотря ни на что.

Какие привычки вырабатываются у человека, имеющего питомца?

Приобретение домашнего любимца всегда добавляет в жизнь новоиспеченных хозяев много новшеств. Среди них, например, создание уголка для животного, где находится все необходимое для его существования. Поначалу, новый член семьи присматривается к людям ровно так же, как и они к нему. Но немного привыкнув к новой обстановке и лицам, питомец практически всегда начинает показывать свой характер, предпочтения и желания. Приобретает новые привычки, к которым его подталкивают люди. Например, питаться по времени, гулять, ходить на лоток.

Заботясь о новом друге, хозяева незаметно для себя обзаводятся новыми привычками. Чаще всего первой из них становится снижение шума при передвижении. Боясь разбудить братьев меньших, люди начинают тише ходить, реже резко открывать двери, слушать громкую музыку.

Личности, ранее считавшие себя не сентиментальными, окружают заботой нового жителя, переживая о нем, как о ребенке. При малейшем подозрении на недуг они обращаются к ветеринару и с радостью играют с животным в свободное время. Появляется чувство ответственности за маленькое существо, видящее в глазах хозяина друга.

Некоторые привычки, например, бегать по утрам или выходить на регулярные прогулки в любую погоду, могут привить только питомцы. Чаще всего ими являются собаки. Первые несколько месяцев выгулы их на прогулку считаются необходимостью, а затем переходят в привычку. В процессе прогулок общение между хозяином и любимцем становится немного другим. Они бегают, веселятся, обмениваются игровыми трюками и посещают обоюдно полюбившиеся места.

Многие люди отмечают, что стали чаще убирать в квартире с тех пор, как появилось домашнее животное. И это, безусловно, хорошая привычка. Ведь многочисленные перья от попугая, шесть от кошек и собак, рассыпанные опилки от хомячков не способствуют поддержанию чистоты в помещении.

Также иногда приходится отказаться от некоторых увлечений и хобби, если они доставляют питомцу дискомфорт. Это может быть исключение возможности заводить других животных или растений, содержащих ядовитый сок. У людей появляется ответственность за жизнь любимца, который не может помочь себе самостоятельно. Она проявляется и в необходимости при походе в магазин позаботиться о корме для животного, наполнителе (если это представитель кошачьих), витаминах и игрушках.

У пациентов, имеющих травмы на эмоциональном уровне и поэтому замкнутых в себе, общение с животными вызывает улыбку, а нередко и смех. Пациенты с гипертрофированной активностью, не способные совершать обычные действия из-за слишком высокого уровня тревоги, при контакте с животными успокаиваются настолько, что начинают нормально взаимодействовать с другими людьми. Животные обладают способностью дарить любовь и придавать осязательную уверенность, стимулируют потребность оказывать помощь и защиту.

По материалам stiralkovich.ru.