Полуфинал Могилевской лиги КВН пройдет в областном центре 22 октября в малом зале Дворца культуры области. На сцене встретятся шесть команд: "Нигород" из Барколабово, "Разрывная" из Витебска, "Моя первая сборная" из Бреста, "Ваши фантазии" из Могилева, "Гравити Фолз" (Могилев) и "Соседняя сборная" (Витебск).

Соревноваться команды будут в трех конкурсах: визитка, разминка и знакомый сюжет (домашнее задание). Суть последнего конкурса - представить знакомый сюжет из книги, фильма или мультфильма, в своей юмористической интерпретации.

Начало игры в 17 часов.