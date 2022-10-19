Полуфинал Могилевской лиги КВН пройдет в областном центре 22 октября
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Полуфинал Могилевской лиги КВН пройдет в областном центре 22 октября в малом зале Дворца культуры области. На сцене встретятся шесть команд: "Нигород" из Барколабово, "Разрывная" из Витебска, "Моя первая сборная" из Бреста, "Ваши фантазии" из Могилева, "Гравити Фолз" (Могилев) и "Соседняя сборная" (Витебск).
Соревноваться команды будут в трех конкурсах: визитка, разминка и знакомый сюжет (домашнее задание). Суть последнего конкурса - представить знакомый сюжет из книги, фильма или мультфильма, в своей юмористической интерпретации.
Начало игры в 17 часов.
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