Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Польше, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы Беларуси.

Постановление правительства принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский "Берестовица").

В целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска "Козловичи" (белорусско-польский участок), "Привалка" и "Бенякони" (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления "Берестовица-ТЛЦ" и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска "Берестовица".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.