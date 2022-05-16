Полковник Насим Шакиров: «Бобруйск для меня – самый красивый город на Земле!»

Выражаю огромную благодарность и искренне хочу сказать спасибо председателю Бобруйского городского исполнительного комитета Александру Викторовичу Студневу, председателю Бобруйского городского Совета депутатов Михаилу Викторовичу Желудову, заместителю председателя горисполкома Виктории Анатольевне Омелюсик, председателю городского Совета ветеранов Наталье Анатольевне Коноваловой.

Для человека очень важно, чтобы о нем помнили. Поэтому я от всей души благодарю вас за искреннее, сердечное поздравление! Оно согрело мое сердце, принесло тепло и солнце в мой дом. Хочу, чтобы все прекрасные, добрые пожелания обязательно исполнились, а в вашей жизни было много радости, света, любви и надежды!

2022-й объявлен Годом исторической памяти. Я уверен в том, что патриотизм, который, несомненно, является характерной чертой белорусского народа, прежде всего заключается в памяти о прошлом, в любви к людям. Мои годы, убеленные сединами, жизненный опыт командира позволяют сказать об этом.

Моя малая родина – Пермский край, но Беларусь мне дала возможность реализовать себя, стать тем, кем я мечтал быть подростком, когда пас коров, помогая взрослым, в основном женщинам. Мужчины были на фронте. Сегодня я неохотно вспоминаю то время, когда, будучи мальчишкой, глотал ростки картофеля в надежде на то, что они у меня прорастут в желудке и я наконец буду сыт. Мы всегда были голодные. Впервые я увидел яблоки и груши, приехав в Беларусь.

Бобруйск для меня – самый красивый город на Земле! А ведь я на своем веку объехал полмира. Я любуюсь каждым распускающимся листочком, каждым цветочком в садах и на клумбах, чистым звездным небом ночью, нежными рассветами.

Какие люди живут в этом городе! Сколько заботы, внимания и уважения я получаю от них! Мне хочется поблагодарить РО РОО «Белая Русь», ОАО «Красный пищевик», компанию МТС, Центр социального обслуживания населения Первомайского района, которые поздравили всех ветеранов с 9 Мая и вручили ценные подарки. Особые слова признательности выражаю администрации Первомайского района. В день моего юбилея они целой делегацией пришли поздравить меня. Увидев столько полных молодой энергией красивых лиц, я даже растерялся. В мои-то 90!

Хочется пожелать молодому поколению мирного неба, любви к Родине, человечности в самом высоком смысле этого слова. Будущее нашей страны зависит от вас, помните и всегда ощущайте свое кровное родство, свои кровные связи с Отечеством.

Глубоко любящий Бобруйск его жителей полковник Н.Ш. Шакиров