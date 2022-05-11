Политолог рассказал, какой главный вывод сделали белорусы из ситуации в Украине

Директор Центра по проблемам европейской интеграции политолог Юрий Шевцов рассказал, какие важные решения были приняты на совещании у Президента Беларуси 10 мая по вопросу государственного оборонного заказа на 2022 год, сообщает sb.by.

"Президент Беларуси на совещании по вопросу государственного оборонного заказа на этот год подчеркнул: наша страна не ставит своей задачей захват какой-то территории или нападения на какую-то страну. Целью войны является нанесение неприемлемого ущерба нападающим", - сказал Юрий Шевцов.

Политолог подчеркнул: главный вывод, который был сделан на фоне ситуации в Украине, - необходимость защитить свою экономику и города от уничтожения в случае войны. "Надо искать такие методы боевых действий, которые позволят нанести врагу ущерб, но при этом не будет уничтожена наша инфраструктура. Глава государства сказал, что наша страна отказывается от закупок больших масс вооружений, которые хотели приобрести ранее. Имеется в виду дорогостоящая авиация, артиллерия и другие виды тяжелых вооружений", - отметил эксперт.

"У Беларуси уже накоплен достаточный арсенал, сейчас акцент будет делаться на мобильных войсках. С этой целью усилятся закупки разных мобильных средств передвижения, которые будут хорошо оснащены связью и будут учитывать особенности ландшафта. Предполагается, что, в случае чего, мы будем воевать вне городов, используя возможности наших природных условий: болота, реки, леса", - обратил внимание Юрий Шевцов.