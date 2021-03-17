0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Покупка билетов на поезда с нумерованными местами через интернет будет недоступна днем 23 марта

БелТА 24 0

Покупка билетов на поезда с нумерованными местами через интернет будет недоступна днем 23 марта

Покупка билетов на поезда с нумерованными местами через интернет будет недоступна днем 23 марта, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с проведением плановых технических работ 23 марта с 11.30 до 12.30 будут временно недоступны покупка и возврат электронных билетов на поезда с нумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте БЖД и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Просим пассажиров в это время обращаться в билетные кассы", - сказали в пресс-центре.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿