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Покупка билетов на поезда с ненумерованными местами через интернет будет недоступна утром 10 ноября

belta.by 82 0

Покупка билетов на поезда с ненумерованными местами через интернет будет недоступна утром 10 ноября

Покупка билетов на поезда с ненумерованными местами через интернет будет недоступна утром 10 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с проведением плановых технических работ 10 ноября с 9.00 до 10.00 будет недоступна покупка билетов на поезда с ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте БЖД и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Просим пассажиров в этот период обращаться в билетные кассы", - сказали в пресс-центре.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.

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