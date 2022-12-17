Показываем, как прошло театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей
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Фотографии: Виктор Чабан
/Фотографии и текст дополняются, материал обновляется/.
Фото Виктора ЧАБАНА
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