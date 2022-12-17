Праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек: несколько сотен сказочных персонажей участвовали в шоу

17 декабря по улицам Бобруйска прошло уже ставшее традиционным шествие Дедов Морозов. Напомним, что главный сказочник один. Именно он с главной Снегурочкой торжественно проехал в волшебных санях по главной исторической улице и сделал остановку на площади Ленина.

А помощников у него немало. Несколько сотен сказочных персонажей, с белой бородой и без нее, помогали создать у жителей Бобруйска праздничное настроение. В машинах, тракторах, на санях и просто пешком. Весь путь составил около километра. Представители учебных заведений и трудовых коллективов, культуры и медицины города – всюду нашлись те, кто не прочь примерить образ сказочного персонажа.

Настоящая магия продолжилась на главной концертной площадке города на Березине. Здесь собрались несколько тысяч бобруйчан. Главные часы у елки завел Щелкунчик – теперь приближение праздника будет еще стремительнее. Танцевальные номера, салют, световое шоу, конкурсы и подарки – все это в подарок родному городу.

Шествие сказочных персонажей – одно из самых ярких и любимых жителями Бобруйска мероприятий. Накануне Рождества и Нового года оно заряжает хорошим настроением и задает тон всей последующей праздничной программе. В этот раз каждый участник и зритель повеселился от души, а ощущение волшебства и создание новогодней атмосферы зависят от каждого из нас.