Походы в лес: отличие ограничения от запрета

«Можно ли ходить в лес?» – с этим вопросом с наступлением пожароопасного периода в лесхоз часто обращаются. В зависимости от обстановки решениями местных органов власти может быть временно ограничено посещение лесов либо введен запрет на посещение лесов.

Цель введения этих мер ограничения – обеспечение безопасности граждан, их имущества и сохранности лесного фонда. В пиковые моменты пожароопасного периода благодаря этим мерам удается сохранить сотни гектар здорового леса, который будет радовать граждан еще долгие годы.

В чем разница между ограничением и запретом? Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов (в том числе для прогулок, отдыха на природе и т.д.), въезда транспорта, за исключением служебного. С ограничениями ситуация иная. В каждом случае ограничения, в зависимости от принятого местными органами власти решения, могут быть разными: может быть ограничено посещение отдельных участков лесного фонда, либо в определенные часы, либо временно запрещен въезд транспорта, но при этом прогулки разрешены. Стоит отметить, что при введенных запретах или ограничениях каждый имеет право добираться по дорогам общего пользования, проходящим через лесные массивы, к дачным участкам, базам отдыха, лагерям, населенным пунктам и т.п.

Узнать о введенных запретах или ограничениях можно:

– в средствах массовой информации (местные газеты и их сайты);

– на интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза (есть информация по каждому району);

– в Telegram на специальном канале ЛЕС.ЗАПРЕТ.

Если дошло до введения запретов и ограничений на посещение лесов, значит, того требует конкретная ситуация в конкретный промежуток времени и на конкретной территории лесного фонда. Отнеситесь к этому с пониманием. Берегите себя и близких!

В.В. Станько,

инженер по охране и защите леса