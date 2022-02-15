ПОГОВОРИСПОДРОСТКОМ. Следственный комитет запускает интерактивный флэшмоб

Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Республике Беларусь становится все более актуальной. Ежедневно следственными подразделениями ведомства возбуждаются уголовные дела за совершение преступлений предусмотренных ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Официально: Всего за 2021 год по ст.328 Уголовного кодекса возбуждено 4631 уголовное дело. Из них 2545 с целью сбыта это ч.2-5 данной статьи. Для сравнения, в 2020 году таких уголовных дел возбуждено 3504.
Как показывает практика, параллельно количеству уголовных дел наблюдается увеличение числа несовершеннолетних обвиняемых по данной категории. С каждым годом все больше несовершеннолетних вовлекается в незаконный оборот наркотических средств и сами становятся накропотребителями.
Официально: Число несовершеннолетних обвиняемых по ст.328 Уголовного кодекса в прошлом году составило 90 человек, в 2020 их было 33.
Учитывая, что данная проблема носит массовый характер и в текущий момент требует повышенного внимания со стороны родителей, опекунов, законных представителей и общественности, Следственный комитет запускает интерактивный флэшмоб #ПОГОВОРИСПОДРОСТКОМ.
В мае 2021 г. повышенная активность нового интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов была зафиксирована на территории Брестской области. Точка обрела повышенную популярность у курьеров, закладчиков и тех, кто употребляет наркотики.
Сегодня в производстве следственного управления УСК по Брестской области находится уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ с целью сбыта. Речь идет об особо опасных психотропных веществах, да еще и в крупном размере. Преступление совершено организованной группой. В статусе обвиняемых — 17 молодых людей в возрасте до 30 лет, среди них 6 несовершеннолетних. Они сделали не менее 1 000 закладок психотропов.
В последнем уголовном деле, которое выделено в отдельное производство и направлено в суд, в качестве обвиняемых выступают 22-летний минчанин и 17-летняя школьница из Жабинки. Вместе они осуществляли закладки, а часть наркотиков употребляли. Свои действия не стеснялись фотографировать на телефон. Всего они разложили закладки с наркотиком общей массой более 65 г. Это не менее 430 разовых доз.
Вместе с тем, на территории Республики Беларусь в 2020 г. создана преступная организация – сеть интернет-магазинов, которая не имеет аналогов на территории Республики Беларусь по своей структуре и объемам продаж наркотиков. В ходе следствия установлена структура преступной организации, состоящей в настоящее время из четырех интернет-магазинов, подчиненных единому центру, которые занимаются распространением наркотиков на территории страны, а также телеграм каналов и сервиса на крупнейшем российском даркнет-рынке. В отношении участников преступной деятельности данного интернет магазина расследуется главным следственным управлением Следственного комитета.
Для понимания масштабов, с уголовным делом в общем соединено (с учетом уголовных дел, направленных в суд и выделенных для направления в суд) 376 уголовных дел в отношении 153 обвиняемых. На сегодняшний день уже переданы прокурору уголовные дела в отношении 92 обвиняемых. Возраст обвиняемых от 18 до 53 лет, но преобладающее количество – молодежь в возрасте от 18 до 23 лет.
Не остается без внимания тема гибели людей в результате потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Официальные данные МВД: В 2021 году в результате потребления наркотических средств и психотропных веществ в Беларуси скончались 140 человек.
В связи с тем, что «легкие деньги» и желание «уйти от реальности» все чаще втягивает подростков и несовершеннолетних в наркооборот, следует обратить внимание на следующее:
Основные признаки лица, употребляющего психотропные вещества:
- дикий взгляд;
- обезвоживание;
- тревожное состояние (ощущение, что за тобой все следят, что за тобой пришли);
- дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью, гримасы);
- отсутствие аппетита;
- галлюцинации (как правило, слуховые);
- жестикуляция (непроизвольные движения руками, ногами, головой);
- полное отсутствие сна;
- невероятный прилив энергии (желание двигаться, что-то делать, все действия, как правило, непродуктивны);
- желание делать какую-либо кропотливую работу (как правило, начинают разбирать на составляющие сложные механизмы);
- возникает бредовые идеи (например, поуправлять миром).
Если у вас закрались подозрения, то в первую очередь необходимо проверить компьютерную технику своего ребенка.
-В частности, обращайте внимание на смс-мессенджеры (Telegram, ViPole, Jabber) и программы (Tor). Данные программы могут свидетельствовать о том, что ребенок посещает запрещенные ресурсы, интересуется противозаконными вещами, которые могут как раз касаться участия в распространении запрещенных веществ или их употреблении, которых нет в открытом доступе.
-Нужно обращать внимание, если ребенок ставит пароли, графические ключи доступа к своим гаджетам, а также к отдельным программам. Желательно знать коды доступа и в случае возникших подозрений изучить переписку. Иногда подростки могут просто таким способом прятать от родителей свою личную жизнь. Сразу бить тревогу из-за пароля на телефоне не стоит, но держать руку на пульсе нужно всегда.
-И самое главное - наличие у ребенка денежных средств или крупных сумм. Особенно, если вы знаете о том, что он нигде не работает. Если ребенок перестал просить карманные деньги, а заработка у него нет, то это уже повод задуматься.