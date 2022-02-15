ПОГОВОРИСПОДРОСТКОМ. Следственный комитет запускает интерактивный флэшмоб

Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Республике Беларусь становится все более актуальной. Ежедневно следственными подразделениями ведомства возбуждаются уголовные дела за совершение преступлений предусмотренных ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Официально: Всего за 2021 год по ст.328 Уголовного кодекса возбуждено 4631 уголовное дело. Из них 2545 с целью сбыта это ч.2-5 данной статьи. Для сравнения, в 2020 году таких уголовных дел возбуждено 3504.

Как показывает практика, параллельно количеству уголовных дел наблюдается увеличение числа несовершеннолетних обвиняемых по данной категории. С каждым годом все больше несовершеннолетних вовлекается в незаконный оборот наркотических средств и сами становятся накропотребителями.

Официально: Число несовершеннолетних обвиняемых по ст.328 Уголовного кодекса в прошлом году составило 90 человек, в 2020 их было 33.

Учитывая, что данная проблема носит массовый характер и в текущий момент требует повышенного внимания со стороны родителей, опекунов, законных представителей и общественности, Следственный комитет запускает интерактивный флэшмоб #ПОГОВОРИСПОДРОСТКОМ.

В мае 2021 г. повышенная активность нового интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов была зафиксирована на территории Брестской области. Точка обрела повышенную популярность у курьеров, закладчиков и тех, кто употребляет наркотики. Сегодня в производстве следственного управления УСК по Брестской области находится уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ с целью сбыта. Речь идет об особо опасных психотропных веществах, да еще и в крупном размере. Преступление совершено организованной группой. В статусе обвиняемых — 17 молодых людей в возрасте до 30 лет, среди них 6 несовершеннолетних. Они сделали не менее 1 000 закладок психотропов. В последнем уголовном деле, которое выделено в отдельное производство и направлено в суд, в качестве обвиняемых выступают 22-летний минчанин и 17-летняя школьница из Жабинки. Вместе они осуществляли закладки, а часть наркотиков употребляли. Свои действия не стеснялись фотографировать на телефон. Всего они разложили закладки с наркотиком общей массой более 65 г. Это не менее 430 разовых доз.