Погода существенно не влияет на передачу коронавируса – ООН

Погода не оказывает определяющего влияния на передачу коронавируса. К такому выводу пришла Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

Тот факт, что респираторные заболевания часто имеют сезонный характер, особенно в условиях умеренного климата, "подогревал ожидания, что COVID-19 будет в значительной степени сезонной болезнью", говорится в докладе ВМО. Однако, как оказалось, в 2020 году динамика распространения инфекции зависела больше от мер, принимавшихся правительствами, нежели от метеорологических факторов. Эксперты также пришли к выводу, что к настоящему времени нет прямых свидетельств о влиянии загрязнения воздуха на жизнеспособность нового коронавируса.

В ВМО считают, что повышение температуры в Северном полушарии весной не должно служить основанием для ослабления мер по борьбе с коронавирусом. "Мы видели в первый год пандемии, что волны инфекции усиливаются в теплые сезоны, и ничто не говорит о том, что это не может произойти вновь в нынешнем году", - заявил сопредседатель группы экспертов, работавших над докладом, Бен Зайтчик.