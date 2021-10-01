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Погода

Погода на выходные: ночные заморозки, днем до +16 и преимущественно без осадков

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Погода на выходные: ночные заморозки, днем до +16 и преимущественно без осадков

Погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

2 октября (суббота): переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью по области местами +1_+4°С, на большей части территории ожидаются заморозки до -3°С; В Могилеве +1_+3°С, в окрестностях заморозки до -2°С.
Днем по области +11_+16°С, в Могилеве +12_+14°С.

3 октября (воскресенье): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью +2_+7°С. Днем +11_+16°С.

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