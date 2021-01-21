Погода на 22 января

Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем будет от минус одного до плюс 4.