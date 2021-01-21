Погода на 22 января
48 0
0
Фотографии: pixabay.com / alexandraquiram
Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем будет от минус одного до плюс 4.
Читайте
также
также
-
Погода на 22 января
-
Автомобильное топливо в Беларуси с 21 января дорожает на 1 копейку
-
Резкий перепад температуры ожидается в четверг в Могилевской области
-
Осторожно: мороз! Доступно временное пребывание на Бахарова и Горячая линия для пенсионеров!
-
Крещенские морозы. Погода на 19 января
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости