Погода 15 мая: кратковременные дожди, грозы и до +20 °С

Завтра в стране будет тепло, однако возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На воскресенье, 15 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 6–11 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами порывы 15–18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +5...+10 °С, днем воздух может прогреться +14...+20 °С.

В понедельник, 16 мая, осадки возможны лишь днем местами в северных регионах. Ветер западный, северо-западный 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1...+7 °С, на почве в отдельных районах заморозки 0...-2 °С; максимальная температура днем +13...+19 °С, по юго-западу –до +21 °С.

Во вторник, 17 мая, ночью в северо-восточных районах, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1...+7 °С, в отдельных районах заморозки 0...-2 °С. Днем столбики термометров могут показывать +10...+17 °С, в южных районах воздух может прогреться +19 °С.