Подведены итоги литературного конкурса «Живое слово»

Недавно в духовно-просветительском центре Свято-Елисаветинского храма прошел литературный конкурс «Живое слово», приуроченный к Году народного единства и 800-летию со дня рождения благоверного святого князя Александра Невского.

Инициировали и организовали конкурс Центр и городская организация Белорусского союза женщин. А прошел он при поддержке попечительского совета Бобруйской епархии, отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома и при участии городской библиотеки №8 имени Е. Полоцкой.

Участниками литературного состязания стали книголюбы, прихожане храмов, члены БСЖ, студенты колледжей, читатели городских библиотек.

В первом туре состоялись просмотр и прослушивание участников, предоставленных ими видеоматериалов по двум номинациям: «Патриотизм» и «Православие». Члены жюри отобрали 20 лучших для участия во втором туре. Финалисты читали стихи эмоционально, артистично, творчески подошли к выбору сценических костюмов и дополнительного реквизита. Всем выступавшим удалось произвести впечатление и на зрителей, и на судей.

В номинации «Патриотизм» в возрастной категории до 18 лет диплома I степени удостоена Ксения Полякова, диплом II степени у Ильи Белоушко.

В номинации «Гражданский патриотизм» Раиса Багук получила диплом I степени, Никита Зайцев награжден дипломом II степени, у Любови Гарбар диплом III степени.

В номинации «Военный патриотизм» диплома I степени удостоена Екатерина Бурлай, диплом II степени получила Людмила Кондратьева, диплом III степени у Татьяны Мазуренко.

В номинации «Православие» в возрастной категории до 18 лет победители распределились следующим образом: Николай Кондратьев – диплом I степени, Милена Каврига – диплом II степени.

В этой же номинации награждены: Ирина Наследникова – дипломом I степени, Александра Лесковец и Полина Герман – дипломами II степени.

Поздравляем победителей!