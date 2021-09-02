Подросток попрыгал на крыше чужой машины – эксперты вычислили его по следам рук

Судебные эксперты Бобруйского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз помогли раскрыть по следам рук хулиганство, произошедшее в Бобруйске.

В отдел милиции Первомайского района обратился 35-летний местный житель. Утром он обнаружил, что на крыше его автомобиля «ГАЗ 3110», который стоял припаркованным возле дома, сильно повреждена крыша. Для установления обстоятельств происшествия на место выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ. Сам потерпевший не мог предположить, кому же помешала его «Волга», тогда как камеры видеонаблюдения зафиксировали следующее: ночью к автомобилю подошли двое молодых людей, один из них взобрался на крышу и попрыгал на ней, как на батуте, после чего неизвестные ушли.

В ходе осмотра места происшествия специалист ГКСЭ выявил на багажнике поврежденного авто следы рук, а на капоте – след обуви. Следы рук специалист незамедлительно направил по защищенным каналам связи для проверки по базе «АДИС» УГКСЭ по Могилевской области. По результатам проверки установлено, что изъятые следы рук принадлежат 16-летнему жителю Бобруйского района. Получив данную информацию от судебных экспертов, сотрудники милиции задержали парня.

Бобруйским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.