Поддельный VIN выявили бобруйские судебные эксперты в «Фольксвагене» глусчанина

26-летний житель Глуска обратился в ГАИ Бобруйска для снятия с учета и переоформления своего легкового автомобиля «Фольксваген» на нового владельца. Как сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская, при сверке идентификационных маркировочных обозначений у сотрудников ГАИ возникли сомнения в подлинности VIN - правоохранители назначили судебную экспертизу.

- Судебный эксперт установил, что первоначальный VIN автомобиля подвергался изменению путем вырезания фрагмента площадки с номером и установки другой панели со знаками вторичной маркировки. Также экспертным путем установлен первоначальный идентификационный номер авто, - рассказала Ирина Рачковская.

Как оказалось, автомобиль «Фольксваген» жителя Глуска со временем стал не пригодным для эксплуатации. Тогда он приобрел автомобиль аналогичной марки в хорошем состоянии, но без документов, вырезал панель с VIN со своего прежнего авто и установил на «новый». Спустя три года решил продать автомобиль с измененным VIN по документам от своей старой машины.

Возбуждено уголовное дело.

mogilevnews