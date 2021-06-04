Подарим радость детям! Сотрудники Бобруйского отдела охраны уверены: маленькие граждане нашей страны как никто, нуждаются в защите и поддержке
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Маленьких посетителей Молодежного парка в первый день лета ожидало показательное выступление милиционера-кинолога со служебной собакой, работа площадки Департамента охраны, рядом с которой стоял служебный автомобиль. Каждый желающий мог подробнее узнать о деятельности службы охраны, пообщаться с четвероногим правоохранителем, посидеть в служебном автомобиле и, конечно же, сфотографироваться.
Представители офицерского собрания Бобруйского отдела охраны посетили государственное учреждение образования «Детский дом города Бобруйска» и директору Марине Николаевне ШАРКО передали предметы первой необходимости для детей.
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