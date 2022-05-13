Почтенный возраст – к лицу! С 90-летним юбилеем поздравили ветерана Насима Шакирова

Славный юбилей – 90-летие – отмечает сегодня заслуженный человек, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Насим Шакирович Шакиров.

В этот праздничный день в уютную квартиру юбиляра с поздравлениями и искренними пожеланиями, с цветами и подарками пришли почетные гости: председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов, заместитель председателя горисполкома Виктория Омелюсик, председатель городского Совета ветеранов Наталья Коновалова.

Обращаясь к ветерану, гости подчеркнули, что Насим Шакирович относится к поколению победителей и созидателей, к поколению, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстанавливало страну в мирное время и создало фундамент, который служит нам и сегодня.

– Ваш жизненный путь является достойным примером для нас! С юбилеем Вас! Бодрости духа, хорошего настроения, отменного здоровья и долгих лет жизни! – пожелали юбиляру

Почтенный возраст и заслуженный авторитет, несомненно, к лицу этому мудрому и жизнерадостному человеку.

– Сердечно благодарю за поздравления, – отметил Насим Шакирович. – А еще хочу сказать спасибо нашей стране! Родом я из Пермской области, но большая часть жизни прошла в Беларуси, здесь я служил. Именно в Синеокой я прошел славный путь от рядового до полковника!