Почетный гражданин города Бобруйска Теймураз Бочоришвили: «День Независимости – это день исторической справедливости!»

День Независимости – это день исторической справедливости. Об этом на торжественном митинге главного для страны праздника заявил директор ОАО «Славянка», заслуженный работник промышленности Республики Беларусь, Почетный гражданин города Бобруйска Теймураз Бочоришвили.

– Уважаемые бобруйчане! В прошлом году наше предприятие посетил Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. На встрече с коллективом одна из работниц, проживающая в новом микрорайоне, обратилась к нему с просьбой оказать содействие в строительстве объектов социальной сферы. Президент обещал помочь. С тех пор прошел год. И что мы видим? Введен детский сад, строится новая школа. На Дне города Бобруйск посетили делегации из разных стран. При посещении новых объектов они были восхищены уровнем, сроками и качеством строительства. В этом году на церемонии награждения, когда я получал из рук Президента награду, я поблагодарил его от имени жителей Бобруйска и работников нашего предприятия за то, что он сдержал свое обещание. И Президент сказал: «Я всегда буду делать все возможное и невозможное для своих людей». И попросил, что нужно жить, работать и учиться с гордостью за свою страну, беречь и ценить то, что завоевано нашими доблестными воинами-освободителями. День Независимости – это праздник, День Независимости – это день освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, это день исторической справедливости. С праздником! - высказался Теймураз Бочоришвили.