Почетный гражданин Бобруйска Румянцев Станислав Степанович занесен в Книгу славы Могилевщины

Выдающимся жителям Приднепровского края вручили специальные свидетельства о занесении их имен в Книгу славы Могилевщины по итогам 2020 года. Торжественная церемония состоялась сегодня на площади Славы во время праздничного концерта «Сіла радзімы – у адзінстве народа!», посвященного Дню Независимости Республики Беларусь.

Заслуженных наград были удостоены 13 жителей региона:

Румянцев Станислав Степанович - генерал-лейтенант в отставке, в прошлом - командующий 5-й гвардейской танковой армией;

Цумарев Владимир Михайлович - председатель Могилевского городского исполнительного комитета;

Борисенко Николай Сергеевич - методист отдела краеведения и поисковой работы государственного учреждения дополнительного образования «Областной центр творчества»;

Пенькова Зинаида Васильевна - председатель Могилевской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Казеко Александр Николаевич - председатель Могилевского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси»;

Лопатин Анатолий Иванович - генеральный директор республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Могилевавтодор»;

Романенко Владимир Андреевич - директор государственного унитарного коммунального дочернего строительного предприятия «Белыничская передвижная механизированная колонна № 241»;

Лапотентова Валентина Степановна - главный зоотехник Белыничского сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина»;

Даречкин Николай Иванович - тракторист-машинист Белыничского сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина»;

Колтунов Петр Васильевич - пенсионер, до 2013 года работал заместителем начальника штаба учебно-спортивного учреждения «Могилевский аэроклуб имени А.М. Кулагина» Республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;

Ракович Галина Викторовна - инструктор-методист учебно-спортивного учреждения «Могилевский аэроклуб имени А.М. Кулагина» Республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;

Королев Михаил Григорьевич - заведующий (врач-терапевт) Княжицкой участковой больницы учреждения здравоохранения «Могилевская поликлиника № 11»;

Лавников Петр Степанович - директор открытого акционерного общества «Октябрь».

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