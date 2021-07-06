Почетный гражданин Бобруйска Румянцев Станислав Степанович занесен в Книгу славы Могилевщины
62 0
Выдающимся жителям Приднепровского края вручили специальные свидетельства о занесении их имен в Книгу славы Могилевщины по итогам 2020 года. Торжественная церемония состоялась сегодня на площади Славы во время праздничного концерта «Сіла радзімы – у адзінстве народа!», посвященного Дню Независимости Республики Беларусь.
Заслуженных наград были удостоены 13 жителей региона:
Румянцев Станислав Степанович - генерал-лейтенант в отставке, в прошлом - командующий 5-й гвардейской танковой армией;
Цумарев Владимир Михайлович - председатель Могилевского городского исполнительного комитета;
Борисенко Николай Сергеевич - методист отдела краеведения и поисковой работы государственного учреждения дополнительного образования «Областной центр творчества»;
Пенькова Зинаида Васильевна - председатель Могилевской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Казеко Александр Николаевич - председатель Могилевского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси»;
Лопатин Анатолий Иванович - генеральный директор республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Могилевавтодор»;
Романенко Владимир Андреевич - директор государственного унитарного коммунального дочернего строительного предприятия «Белыничская передвижная механизированная колонна № 241»;
Лапотентова Валентина Степановна - главный зоотехник Белыничского сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина»;
Даречкин Николай Иванович - тракторист-машинист Белыничского сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина»;
Колтунов Петр Васильевич - пенсионер, до 2013 года работал заместителем начальника штаба учебно-спортивного учреждения «Могилевский аэроклуб имени А.М. Кулагина» Республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;
Ракович Галина Викторовна - инструктор-методист учебно-спортивного учреждения «Могилевский аэроклуб имени А.М. Кулагина» Республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;
Королев Михаил Григорьевич - заведующий (врач-терапевт) Княжицкой участковой больницы учреждения здравоохранения «Могилевская поликлиника № 11»;
Лавников Петр Степанович - директор открытого акционерного общества «Октябрь».