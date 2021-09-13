Почетное звание “Заслуженный артист Республики Беларусь” присвоено Руслану Алехно

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении государственными наградами 116 представителей различных сфер деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Они удостоены медалей, орденов, почетных званий за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение воинских обязанностей, значительный личный вклад в реализацию бюджетно-финансовой политики, развитие агропромышленного комплекса, нефтяной промышленности, строительной и лесохозяйственной отраслей, высокие достижения в сферах науки, образования и охраны здоровья, благотворительной и гуманитарной деятельности, заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения, популяризации эстрадного, театрального и изобразительного искусства.

Среди награждаемых и наш земляк, Почетный гражданин Бобруйска, Руслан Алехно. Это не первая награда белорусского эстрадного певца и композитора. На его счету уже есть Медаль Франциска Скорины, также артист является Кавалером ордена «За вклад в развитие культуры России».

Этим радостным событием Руслан Алехно поделился в своем instagram: "Благодарю моих родителей, близких и родных, моих верных и преданных друзей, поклонников, а так же мою команду. Впереди предстоит ответственная и интересная работа."