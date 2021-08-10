Почему нельзя бить детей? Рассказывает психолог

Существует достаточно много родителей, которые искренне считают, что физические наказания – наиболее эффективный и быстрый способ воспитания. Некоторые из них считают себя обязанными принимать такие меры ради ребенка, хотя сами часто расстраиваются после наказаний. Так часто можно услышать от родителей: «Бью и плачу». Конечно же, во многих случаях при физических наказаниях дети не получают серьезных травм, однако даже в таких случаях, наказания имеют те или иные психологические последствия.

Наказания имеет более широкий диапазон воздействия, чем представляется родителям. Например, угроза применения ремня из-за полученной двойки может привести к кратковременным позитивным результатам, ребенок выучит уроки, но наверняка вызовет негативное отношение к учебе в целом, склонность скрывать свои проблемы в школе, а также может способствовать повышению агрессивности.

Физические наказания не позволяют добиться устойчивых положительных изменений в поведении ребенка, более того, в перспективе приводят к более значимым нарушениям, например, нарушению эмоциональных отношений с родителями, искажению самооценки ребенка.

Когда ребенка наказывают физически, он получает от значимых для него людей следующую информацию:

Люди, которые вас больше всего любят - те, которые вас бьют.

У вас есть право бить других членов семьи.

Вы можете применять физическую силу по отношению к другим, когда другие методы не действуют.

Многие дети, которых в детстве били родители, вырастая, сами начинают применять физическую силу по отношению к родителям. Статистика говорит о том, что каждый второй ребенок, которого серьезно били родители, в свое время сам ударит родителя.

Для детей прямыми психологическими последствиями физических наказаний в семье являются выраженные негативные эмоции: страх, тревога, растерянность, беспокойство. Отсроченные во времени последствия в основном выражаются в задержке психического развития, появлении различной неврозоподобной симптоматики: расстройствах сна, аппетита, повышенной тревожности, усилении проявлений гиперактивности.

У многих детей, которых наказывали физически, появляется энурез, энкопрез, различные тики, ночные страхи и пр.

Подростки склонны давать отчетливые протестные реакции на наказания родителей, типичны также уходы из дома, поиск поддержки в асоциальных компаниях, иногда суицидальное поведение.

Наказание не должно стать физическим или психологическим насилием над ребенком.

Оценка себя как плохого или хорошего родителя может влиять на методы воздействия на ребенка. Изменение представлений о себе как о родителе на когнитивном и эмоциональных уровнях, осознание того, что можно быть «достаточно хорошей», а не идеальной матерью, а также границ своих возможностей, улучшает взаимодействие с ребенком, позволяет избежать жестких шаблонов и оценок себя и ребенка.