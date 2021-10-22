По всей стране пройдут мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей от них в рамках республиканской акции “За безопасность вместе!”

18 по 29 октября по всей стране пройдут мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в рамках республиканской акции "За безопасность вместе!".

Целью акции является снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Мероприятия акции направлены на повышение уровня безопасности населения, активизацию пожарно-профилактической работы, анализ ее эффективности и оценку готовности территорий и домовладений граждан к осенне-зимнему пожароопасному периоду.

Во время акции работники МЧС будут информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснять гражданам последствия несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра и злоупотребления спиртными напитками. Они окажут помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам и иным организациям в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, а также внештатны пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы.

Кроме того, внимание местных исполнительных и распорядительных органов будет акцентировано на необходимости проведения регулярной и целенаправленной работы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории, в том числе повышения уровня противопожарной защиты домовладений квартир одиноких пожилых граждан и инвалидов.

Во время акции каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного

состояния жилища.