«Пинскдрев-Бобруйск» покоряет качеством и красотой

Динамичное развитие

Чистые и светлые помещения, ряды аккуратно сложенных заготовок для будущей мебели, шум работающего современного оборудования, ощутимый приятный запах дерева. Не отрываясь от выполнения своих обязанностей, с любопытством посматривают работники. Мы идем по производственным цехам ЗАО «Пинск древ-Бобруйск».

– Сейчас на фабрике проводится масштабная модернизация производства, – рассказывает по ходу движения директор Владимир МАРКУШЕВСКИЙ. – Если раньше делали акцент на позиционное оборудование, то сейчас – на линии проходного типа, которые повышают производительность. Приобрели за последний год шлифовальнокалибровальный станок итальянского производства, высокопроизводительный присадочный станок, три деревообрабатывающих центра, станок для нанесения кромочного материала (в августе придет еще один такой же).

Переходим в отделочный цех, где сейчас делают ремонт: заливают заново промышленные полы, меняют окна. В августе здесь планируют установить немецкую линию отделки, которую уже закупили и привезли на предприятие. После ее запуска производительность увеличится в разы. В ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск» в приоритете натуральные качественные материалы (массив дуба, сосны, натуральный шпон различных пород древесины), поэтому уделяют большое внимание хорошей отделке, которая подчеркивает красоту и изысканность выпускаемой мебели.

– На предприятии трудятся около 500 человек, объемы производства растут, появилась стабильность, людям стало комфортнее работать. Если раньше было много ручного труда, то сейчас, конечно, машины это все делают. У нас созданы все условия: достойная зарплата, хороший социальный пакет, свои медпункт, столовая, буфет, – рассказывает об изменениях за последнее время в лучшую сторону руководитель фабрики.

– Мы активно привлекаем и приглашаем к нам на работу. Возродили выпуск мягкой мебели, поэтому появилась большая востребованность в специалистах. Заключили ряд контрактов с поляками и немцами на поставку продукции. Сегодня даже не успеваем полностью выполнить объем всех заказов, которыми обеспечены на два-три месяца вперед. Нужны отделочники, станочники, столяры, швеи, обойщики. Приветствуем опытных работников, но готовы брать и учеников. Молодых людей, которые хотят связать жизнь с мебельным производством, обучим на месте, присвоим им разряд.

На любые вкус и цвет

На современном этапе ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск» – известный белорусский производитель мягкой и корпусной мебели, представляет покупателям более 500 наименований на любые вкус и цвет. Разнообразие оттенков дерева, обивки богатых цветовой палитры и текстуры, импортная надежная фурнитура, стильный дизайн мебельных коллекций. Даже самый привередливый покупатель сможет найти для себя идеальный вариант. Убедились в этом, побывав в магазине, который расположен в двух шагах от фабрики. Надо сказать, что этот магазин, открывшийся 23 июня после капитального ремонта, весьма преобразился. Пока в нашем городе ему нет аналогов по дизайну и интерьерным решениям. Много работы было проведено по его декорированию, подходу к зонированию мебели по программам. Спокойные пастельные тона стен гармонично подобраны и сочетаются с мебельными коллекциями. Если покупатель хочет приобрести, к примеру, спальню, должен в магазине видеть, как она смотрится в интерьере, и примерно представить, как это будет выглядеть у него дома. Ассортимент и выбор огромные! По цвету и дизайну можно подобрать мебель под любой модный стиль интерьера: скандинавский, классический, лофт, эко-стиль, для частного дома или дачи.

– За последний год было внедрено много новых коллекций в ассортимент. Модульность одной программы у нас очень широкая: гостиная, кабинет, детская, спальня, прихожая. Исходим из того, что человек, если захочет, может полностью обставить квартиру в одном стиле определенной программы, но, допустим, в разных цветовых решениях. Это дает большую привлекательность при выборе покупателем мебели, – говорит заместитель директора по коммерческим вопросам Герман МОЛЧАНОВ. В магазине представлены коллекции разного ценового диапазона (от премиумкласса до эконом). Достойную и неизменно качественную мебель присмотрят для себя как финансово благополучный клиент, так и молодая семья со средним достатком. Понравилась мебель, но дороговато… Замечательный бонус – рассрочка на два года. Быстрое оформление – и пользуйтесь в свое удовольствие уже сейчас. К тому же приятно, что в магазине всегда проходит большое количество акций, когда цены значительно снижены.

Пока наши читатели не добрались до магазина, познакомим с новинками производства «Пинскдрев-Бобруйск» и коллекциями, которые пользуются популярностью и спросом у покупателей.

«Изабелла»

Нежный декор в сочетании с изогнутыми линиями карнизов и резными элементами из массива дуба придает изделиям данной программы особые элегантность и привлекательность.

«Геттисберг»

Прямолинейные формы, лаконичные декоративные накладные элементы, продуманные цветовые решения – от насыщенного темного до светло-снежного цвета крашения – придают ей изысканную неповторимость.

«Аннабель»

Выглядит по-настоящему роскошно и презентабельно. Изогнутые линии фасадов в сочетании с декоративными накладными элементами, теплым и мягким цветом отделки придают изделиям данной программы дополнительную изысканность.

«Элиза»

Мебель для спальни в цвете «белая ваниль» привнесет нежность и утонченность, яркость и свежесть в интерьер. Плавные, изогнутые линии и лаконичный цветочный декор в сочетании с патиной придает особую изысканность всем изделиям программы.

«Байс»

Современный стиль – это максимум света и пространства, функциональность и рационализм. Прямая геометрия, лаконичный и продуманный дизайн с технологией «браширования».

«Паола»

Классическая мебель с применением натуральных материалов всегда дарит тепло и уют любому дому. Модельный ряд изделий программы мебели «Паола» позволяет оформить различные зоны – от прихожей до спальни. Предусматривает два варианта крашения: теплый и мягкий цвет «горячий шоколад» и свежий, холодный цвет «розовый пепел».

«Флорентина»

Изысканный декор утонченной мебели гармонично впишется в современный интерьер, а лаконичная фурнитура подчеркнет нежные формы и мягкий цвет.

«Мейсон»

Выполнена в современном скандинавском стиле. Эта мебель олицетворяет практичность, естественность и сдержанность. Основной упор на удобство и уют.

«Ярослава»

Классическая мебель для спальни всегда остается актуальна. Натуральный шпон дуба, теплый и мягкий тон крашения, лаконичный декор, внешняя простота и продуманная эргономика.

Маргарита Бушуева. Фото Александра Анташкевича.