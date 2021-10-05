Пиневич заявил о росте заболеваемости коронавирусом COVID-19 среди детей и подростков

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич призвал к более ответственному соблюдению мер социального дистанцирования. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Обстановка сейчас достаточно сложная, но прогнозируемая. Сложность в том, что высокий уровень заболеваемости держится достаточно длительное время. Безусловно, он сопровождается ростом госпитализаций по всем регионам, и Могилевский регион здесь не является исключением", - сказал он.

Министр отметил, что вакцинация ведет к одной четкой цели: она защищает от тяжелого течения заболевания. "Например, в Могилеве в реанимации только одна привитая пациентка, которая уже идет на поправку. Как показывают мировые данные, после вакцинации риск госпитализации уменьшается от 22 до 29 раз", - сказал он.

Дмитрий Пиневич назвал еще одну черту, характерную для этой волны. По его словам, "причиной развития четвертой волны стало распространение ковида среди детей и подростков". "Мы ввели в школах, вузах и ссузах более жесткий эпидрежим, это должно помочь. Также рекомендуем ограничить массовые мероприятия. Призываю к более жесткому реагированию на нарушение мер социального дистанцирования", - подчеркнул министр.

Сегодня в Могилеве состоялся ряд совещаний с участием вице-премьера Анатолия Сивака, министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, губернатора Леонида Зайца и других заинтересованных. Речь шла о подготовке к сдаче строительных объектов учреждений здравоохранения. Планируется, что к концу 2023 года Могилев станет городом с оптимально выстроенной системой здравоохранения.

Так, основные строительные работы уже завершены в кардиохирургическом центре областной больницы. Министра интересовал ход поставки и установки высокотехнологичного оборудования для кардиоцентра. Как заверили присутствующие на совещании поставщики, сроки по установке ангиографов, КТ и другого высокотехнологичного оборудования будут соблюдены.