Пиневич: от гриппа привито уже более 20% населения
belta.by 45 0
В Беларуси привито против гриппа уже более 20% населения, сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после встречи со студентами Гомельского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.
"В этом году мы идем достаточно неплохо. Уже более 20% населения по стране в целом привито против гриппа", - сказал министр.
Фото Сергея Холодилина
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