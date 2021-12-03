Пиневич: от гриппа привито уже более 20% населения

В Беларуси привито против гриппа уже более 20% населения, сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после встречи со студентами Гомельского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы идем достаточно неплохо. Уже более 20% населения по стране в целом привито против гриппа", - сказал министр.

Ректор Гомельского Медицинского Университета Игорь Стома и Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич

Фото Сергея Холодилина