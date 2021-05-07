Петровский: не следует разделять государственную символику и национальную

Не следует разделять государственную символику и национальную. Те спекулятивные идеи и их носители, которые утверждают обратное, разделяют и разобщают наше общество и вводят граждан в заблуждение. Государственная и национальная символика - это слова-синонимы! Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился политический аналитик, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

По его словам, белорусская государственная символика была взращена и разработана в сложнейшее время ХХ века, в эпоху становления белорусской государственности, в процессе ее разработки были задействованы наиболее яркие и качественные умы белорусского народа. "И это можно говорить и про белорусский Государственный герб, и про белорусский Государственный флаг. Они иллюстрируют психологию, менталитет белорусского народа и являются нейтральными в рамках геральдики европейского центра. Скажем, имеющийся на белорусском флаге орнамент - это наиболее древний элемент геральдики если не в мировом масштабе, то в европейском точно. Он иллюстрирует сущность сложной судьбы белорусского народа, столетиями выступавшего как "пан сохи и косы", - сказал аналитик. - Красно-зеленое сочетание цветов, с одной стороны, является традиционным для восточноевропейского пространства (обратите внимание на государственную символику Болгарии, Венгрии, Литвы). С другой стороны, оно отражает соединение победоносного красного символа, берущего начало еще в стародавние времена Киевской Руси, и зеленую - партизанскую - сущность белорусов, которые не только смогли пережить сложные времена под оккупацией, но и бороться при этом за национальное и социальное освобождение".

Петр Петровский уверен, что герб белорусского народа - это вообще символ богатства, трудолюбия, природы и общественной солидарности.

"В нем соединяются и колос, и лен, и клевер, и другие символы, при этом на нем есть контурное изображение страны и глобус, иллюстрирующие, что Беларусь - не страна на обочине, не изоляционистское какое-то государство, а страна, которая готова и желает внести свой вклад в мировое развитие всего человечества. Поэтому можно говорить, что действующая государственная символика отражает как менталитет и традиции, так и устремление белорусского народа в будущее. И она является в этом отношении безальтернативной. В ней отражены Победа в Великой Отечественной войне, глубокие древнеисторические смыслы и место белорусского народа в современном глобализирующемся мире", - подчеркнул политолог.

В свою очередь директор аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко напомнил, что Государственные герб и флаг - это обязательные атрибуты, одни из самых важных символов государства. "Это символы, ради которых живут и умирают, которым дают присягу и в присутствии которых проводятся все важнейшие мероприятия государства. Отношение граждан к ним определяется многим, в том числе и гордостью за свою страну. Мы долгие годы наблюдали, что недооценка этих символов во многом и привела к тем событиям и тому недопониманию, которое возникло в нашем обществе и на котором внешние деструктивные силы не оставляют попыток сыграть. Поэтому, в этом я твердо убежден, значимость этого дня (День Государственного герба и Государственного флага) должна возрастать - и мы все должны уделять этому празднику особое внимание", - резюмировал эксперт.