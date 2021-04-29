«Песни которые нас объединяют». Коллективы художественного творчества УК «Центр досуга и творчества» выступили с отчетными концертами

18 апреля 2021 года народный казачий ансамбль «Вольница» (руководитель Вячеслав Бовда) выступил с творческим отчетным концертом «Живи, люби, пой вместе с казаками!», посвящённого Году народного единства, перед жителями и гостями г. Бобруйска в санатории «Шинник».

А уже 22 апреля народный казачий ансамбль «Вольница» и вокальную группу «Любава» тепло встречала Кличевская земля. По приглашению директора централизованной клубной системы Елизаветы Ковалевой, коллективы выступили с концертной программой «Песни, которые нас объединяют», перед жителями г. Кличева.

27 апреля два самых старейших коллектива города народный хор ветеранов «Золотые годы» и народный хор ветеранов труда «Бобруйские зори» поделились своим творчеством с отдыхающими санатория им. В.И. Ленина и выступили с отчетным концертом «Люби свой край и воспевай». Руководит двумя этими замечательными коллективами Козлова Любовь Анатольевна.

Все концерты прошли под девизом Году народного единства – посвящается. И артисты на сцене, и зрители в зале ощущали себя на мероприятиях единым целым, несмолкающие аплодисменты и слова благодарности, тому подтверждение!