Песков анонсировал “весьма продолжительные переговоры” Путина и Лукашенко 22 февраля в РФ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 22 февраля, ожидаются продолжительные переговоры. Об этом заявил журналистам сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры", - сказал представитель Кремля.

По его словам, в повестке переговоров, в частности, двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике. "[Лукашенко] наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание", - добавил представитель Кремля.

Лукашенко в четверг сообщил о планах встретиться с Путиным "в начале 20-х чисел февраля". При этом он заверил, что не едет в Россию "чего-то просить". Белорусский лидер также заявил о договоренности встретиться с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.