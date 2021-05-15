Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан посетила ОАО «Славянка»
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Фотографии: Людмила Любимцева
Визит состоялся в рамках Регионального форума «Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра». Елена Леонидовна прошлась по цехам знаменитого швейного предприятия, познакомилась с выпускаемой продукцией и пообщалась с работницами фабрики.
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