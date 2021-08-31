Первый урок в школах посвятят нравственным ценностям и единству белорусов

Первый урок, который пройдет 1 сентября в учреждениях общего среднего образования, будет на тему "В единстве белорусского народа - основа независимой страны", посвященную Году народного единства, сообщили в Министерстве образования.

Идейной основой урока являются нравственные ценности белорусов, любовь к Отечеству, сопричастность к истории своей страны, единство белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости, связь поколений, сохранение и популяризация традиций, наследия и исторической памяти белорусского народа.

Еще один значимый момент предстоящего урока - основные направления и достижения миролюбивой политики Беларуси, принимаемые государством меры по обеспечению национальной безопасности.

Педагоги уже продумали для учащихся маршруты экскурсий и виртуальных путешествий, организацию выставок, временных экспозиций, посвященных тематике первого урока.

"Итогом совместной работы на первом уроке должно стать осознание учащимся связи со своим народом, понимание важности собственной активной гражданской позиции, ощущение личной ответственности за будущее Родины", - отметили в пресс-центре Минобразования.

Методические рекомендации по проведению первого урока размещены на сайте Министерства образования.