Первый снег обещают в начале следующей недели

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в первой половине следующей недели в Могилевской области вероятен мокрый снег и падение температуры воздуха, передает Mogilevnews.

8 ноября (понедельник): временами дожди.

Ночью +2_+7°С.

Днем +5_+10°С.

9 ноября (вторник): местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью -2_+3°С.

Днем +3_+8°С.

10 ноября (среда): преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ночью -4_+1°С.

Днем +2_+7°С.

В пятницу, 5 ноября, погодные условия будут определять атмосферные фронты. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем - расти. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Вероятность осадков в Могилеве 80-90%. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, с переходом на западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5_+10°С, в Могилеве +7_+9°С

Днем +9_+14°С и +12_+14°С.