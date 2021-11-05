Первый снег обещают в начале следующей недели

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в первой половине следующей недели в Могилевской области вероятен мокрый снег и падение температуры воздуха, передает Mogilevnews.
8 ноября (понедельник): временами дожди.
Ночью +2_+7°С.
Днем +5_+10°С.
9 ноября (вторник): местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).
Ночью -2_+3°С.
Днем +3_+8°С.
10 ноября (среда): преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ночью -4_+1°С.
Днем +2_+7°С.
В пятницу, 5 ноября, погодные условия будут определять атмосферные фронты. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем - расти. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Вероятность осадков в Могилеве 80-90%. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, с переходом на западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +5_+10°С, в Могилеве +7_+9°С
Днем +9_+14°С и +12_+14°С.