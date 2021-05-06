Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"6 мая в 14.48 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации. Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток", - рассказали в пресс-службе.

Комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца Гродненской области.