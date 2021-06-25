Первые результаты ЦТ станут известны в ближайшие дни

Централизованное тестирование по учебным предметам продолжается. Абитуриенты уже прошли испытания по белорусскому и русскому языкам, обществоведению и математике, в субботу состоится ЦТ по биологии. Завершится проверка знаний в основные дни тестирования 8 июля тестированием по предмету «Всемирная история (новейшее время)».

Республиканский институт контроля знаний планирует обнародовать результаты ЦТ не позднее десяти рабочих дней с даты проведения тестирования. Это значит, что те, кто в числе первых выполнял задания по белорусскому языку 16 июня, узнают результат в конце недели и получат более четкое представление о своих шансах на поступление.

Минимальные проходные баллы в 2021 году сохранились на уровне прошлой вступительной кампании. Получить информацию об оценке своей работы можно будет в пункте проведения испытания, через СМС при подписке на соответствующую услугу, а также онлайн на сайте РИКЗ.