Первые дни октября в Green: цены, которые согревают

Green позаботился о том, чтобы ваш октябрь начался тепло и вкусно. Поэтому с 1-го по 3-е октября во всех сетях магазина действуют мегаскидки на целый ряд продуктов, которые точно пригодятся в осенние дни.

Выгодные цены на фрукты – повышаем иммунитет

25 - 50 % скидки на фрукты, которые укрепят иммунитет в сезон простуд и вирусов. Виноград зеленый Султан – 3 рубля 69 копеек за килограмм, груша Конференция и лимон – по 2 рубля 99 копеек за килограмм. Запасаемся витаминами выгодно!

Яйца, сыр и мука по акции – балуем себя блинами

Почему бы не порадовать себя утром и не испечь вкуснейшие блины с сыром? Тем более, что в Green есть скидки на самые главные ингредиенты: мука пшеничная высший сорт, 1 килограмм - всего за 1 рубль 5 копеек, яйца куриные С-2,10 штук – по 1 рублю 79 копеек, сыр Сулугуни 40%, 200 грамм – всего за 2 рубля 69 копеек!

Мегаскидки на пледы– утепляемся

Когда за окном ветрено и дождливо, хочется приготовить себе теплую кружку чая и укутаться в плед. Все составляющие домашнего уюта вы найдёте в Green по очень низким ценам: плед бежевый, серый мод. П10А1017, 146х200 со скидкой 66% – 16 рублей 99 копеек, чай черный "Lipton" Yellow Label Tea, 100 пак. – всего за 4 рубля 59 копеек, а какао-напиток "Nesquik", 420 грамм – 4 рубля 99 копеек.

Шоколад и вафли со скидкой 50% – прогоняем осеннюю хандру

По статистике, в октябре всего 11 солнечных дней. Но что насчет солнечного настроения? Повышаем гормон счастья вкусняшками по замечательным ценам: в ассортименте шоколад "Коммунарка", 200 грамм – 2 рубля 29 копеек и вафли "Знак вкуса", 100 г – 1 рубль 45 копеек.

Акции на колбасные изделия и скумбрию – запасаемся энергией

С приходом прохладных дней нашему организму нужно больше энергии. Врачи советуют включить в ежедневный рацион мясо и рыбу. В Green вас ждёт очень выгодное предложение:

колбаса салями "Сервелат Финский" Гродненский МК – 11 рублей 99 копеек за килограмм, сосиски "ТРОИЦКИЕ" Гродненский МК, 370 грамм – 3 рубля 9 копеек, скумбрия мороженая фасованная, 1 килограмм – 4 рубля 99 копеек.

Скидки 45 % на зонт и 53% на гель для стирки

За защитой от дождя – в Green. Здесь вы найдете в ассортименте зонт автоматический "SunShine" Vortex, который спасёт вас от дождя и ветра, всего за 18 рублей 99 копеек! А если грязные лужи и брызги автомобилей испачкали одежду, убрать пятна поможет гель для стирки "Tide" Лаванда и Березовая вода, 975 миллилитров, который в Green со скидкой 53 %, за 8 рублей 99 копеек.

Встречаем октябрь вместе с Green!

Акция действительна при предъявлении бонусной карты GREEN, предложение ограничено, подробности уточняйте на инфоцентре.

Скидка не суммируется с другими видами дисконтов и не распространяется на: акционные товары, алкогольную и табачную продукцию, а также товары, цены на которые регулируются государственными органами

*При расхождении цен, указанных в рекламных материалах и магазине, правильно считать цены в магазине. На правах рекламы.