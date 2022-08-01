Первую тысячу тонн зерна намолотили на Могилевщине комбайнеры ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского»

На Могилевщине есть первая тысяча тонн на уборке урожая. Ее намолотил молодежный экипаж двоюродных братьев Андрея и Сергея Дроздов в ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» Кировского района.

Поздравили передовиков уборки председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, руководство района и ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского», представители обкома БРСМ и профсоюзов.

Как отметил Анатолий Исаченко, настроение на уборке всегда хорошее.

⁃ Мы сместились на 10 дней из-за погоды. Вот на этом поле убирают пшеницу, а здесь бы уже должен быть рапс, поэтому надо мобилизоваться. Но мы с задачей справимся. По расчетам баланс зерна будет таков, что хватит и на госзаказ, и на семена, и рассчитаться по долгам. На этом поле пшеница дает 85 ц/га - это неплохой. Зерно всегда дает отдачу там, куда вкладывают душу и где соблюдают технологии.