Первичная организация БСЖ Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи навела порядок на детской площадке и придомовой территории
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В рамках республиканской акции Белорусского союза женщин «Дарим радость» в Бобруйске организована городская акция «Женщины – детям». В городе продолжается благоустройство и наведение порядка вблизи детских территорий и на площадках.
В рамках этой акции, которая приурочена ко Дню защиты детей, первичная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» учреждения здравоохранения «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» навела порядок на детской площадке и придомовой территории на улице Пушкина, покрасив 5 лавочек.
Ирина Граховская, инженер по охране труда, председатель первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» рассказала о том, как это было:
- На краску деньги мы собрали с коллектива, в который входит 5 человек. Я считаю, что мы делаем хорошее дело. Окрашивание лавочек производят слесарь-сантехник и дворник Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи, так как у нас весь медицинский персонал задействован «на линии». Здесь достаточно многолюдное место. Рядом кафе, большие торговые центры, – рассказала Ирина Олеговна. Здесь очень хорошая зеленая парковая зона, которая находится возле Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, присутствует Сад камней. Мы делаем это, чтобы горожанам действительно было приятно присесть на лавочку, отдохнуть и получить приятное гармоничное вдохновение от жизни, - добавила Ирина Граховская.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.