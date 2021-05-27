Первичная организация БСЖ Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи навела порядок на детской площадке и придомовой территории

В рамках республиканской акции Белорусского союза женщин «Дарим радость» в Бобруйске организована городская акция «Женщины – детям». В городе продолжается благоустройство и наведение порядка вблизи детских территорий и на площадках.

В рамках этой акции, которая приурочена ко Дню защиты детей, первичная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» учреждения здравоохранения «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» навела порядок на детской площадке и придомовой территории на улице Пушкина, покрасив 5 лавочек.