Первенство по плаванию на призы Игоря Бокого проходит в Бобруйске

13 и 14 декабря на базе водно-спортивного комплекса «Лесной» состоялось торжественное открытие первенства города Бобруйска на призы многократного паралимпийского чемпиона Игоря Бокого, сообщает корреспондент Bobrlife.

В соревнованиях принимают участие около 250 мальчиков и девочек 2011-2015 годов рождения. Это представители самого города на Березине, Рогачева, Жлобина, Светлогорска, Лиды, Речицы, Тихиничей и города Минска. Они соревнуются в трех категориях: юноши, девушки, инваспорт.

По итогам первого дня соревнований в эстафете «Параспорт» 1 место завоевал Максим Зеликов (2012 г.р.), 2 место занял Глеб Зайцев (2012 г.р.), 3 место получил Макар Косько (2013 г.р.).

Согласно итогам общекомандного зачета, в эстафете 6х50 первое место у команды «Бобруйск-1», второе место взяли участники из города Лида (СДЮШОР №2), третье место осталось за командой «Бобруйск-2».

В первый день прошло 48 заплывов и одна эстафета. Мы все запечатлели и готовы показать вам самые лучшие кадры маленьких спортсменов в водной стихии.

Как это было, смотрите ниже в полном фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.