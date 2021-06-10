Перспективное тепло. Все нюансы перехода на отопление от электроэнергии

Домов, где отопление и горячее водоснабжение завязано на электричестве, становится все больше. Сегодня многие владельцы индивидуальных домов желают перевести их на электричество и приводят целый ряд аргументов за. Электрооборудование дешевле, простой монтаж, комфорт эксплуатации… Современные котлы напичканы автоматикой, и при принятии определенных мер расход электроэнергии будет не слишком обременительным. А если после полного ввода в эксплуатацию АЭС государство предложит еще более выгодные тарифы на электричество, поклонников отопления от розетки станет в разы больше. Подробности узнали у главного инженера филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» Григория ЮРКЕВИЧА.

На любой вкус и кошелек

Из плюсов в первую очередь стоит отметить сравнительно небольшую стоимость самого оборудования. Практически всегда можно подобрать бюджетный аналог того, что нужно для электроотопления в доме. К тому же приборы на рынке широко представлены в различных ценовых сегментах, что позволяет выбрать вариант и подороже: все зависит от желания и средств покупателя. Ассортимент довольно обширный: тепловентиляторы и конвекторы, обогрев при помощи инфракрасного излучения, плинтусные электронагреватели, теплые полы кабельного и пленочного типа, стандартная водная система, оборудованная электрическим котлом и радиаторами… Главное – при выборе электрооборудования учитывать объем помещения: стандартный расчет – 1 киловатт на 10 кв. м.

Несложный проект

Система отопления, как и любая другая инженерная коммуникация, начинается с проектирования. Специалисты на этом этапе детально изучают здание, которое нужно

обогреть, проводят расчеты, подбирают оборудование и дополнительные комплектующие. И все это для того, чтобы дом был теплым при любой погоде, а бюджет расходовался с максимальным эффектом. И здесь еще одно преимущество электроотопления: для установки оборудования владельцам не потребуются дорогостоящий проект, а также длительные согласования в контролирующих организациях. Разработать необходимую проектно-сметную документацию сможет любая проектная организация, которая имеет соответствующую

квалификацию.

Простота монтажа

Очередное достоинство. В большей степени это справедливо для конвекторов. Их достаточно закрепить на стену или поставить на пол и подключить к электросети (без розетки). Но специалисты советуют: в любом случае лучше, чтобы монтаж осуществляла специализированная организация. Неправильная установка может привести к короткому замыканию, что грозит возникновением искр, которые могут воспламенить находящиеся рядом горючие материалы. К тому же установка электрооборудования – это административная процедура, специализированная организация выдаст акт выполненных работ и иные документы, необходимые для принятия в дальнейшем решения о возмещении части расходов на электроснабжение.

Экономия

Остановимся подробнее на затронутом в предыдущем пункте вопросе: о возмещении

расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда. Он регулируется соответствующим Указом Президента Беларуси №127. Документ был принят в прошлом году с целью стимулирования граждан к переводу существующих индивидуальных жилых домов на использование электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, а также повышения комфортности проживания граждан в сельских населенных пунктах, где нет природного газа и централизованного теплоснабжения. Указом предусматривается возмещение собственникам индивидуальных жилых домов за счет средств местных бюджетов части расходов, понесенных на выполнение работ по дополнительному электроснабжению домов. Размер возмещаемых средств – 20 процентов от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин. При этом получить компенсацию можно один раз и в отношении одного жилого дома, даже если в собственности у хозяина их несколько. Включение в списки на возмещение осуществляется местным исполнительным и распорядительным органом: необходимо подать заявление в службу «одно окно» районного, городского исполнительного комитета, местные администрации районов.

Не без ограничений

Для того чтобы воспользоваться льготным тарифом на электроэнергию, жилища должны соответствовать следующим условиям: если они не подключены к центральному теплоснабжению и системе централизованного газоснабжения; если они оборудованы «стационарно установленными приемниками электрической энергии» (электрокотлом или другим электронагревательным оборудованием) с отдельным счетчиком.

Экологичность

В случае с электроотоплением полностью исключены выбросы продуктов горения, нет нужды строить вентиляционные каналы и дымоходы. Не нужно также искать место для

хранения дров и торфа. Итог: никаких запаха, золы и сажи, чистота в помещении.

Пожаробезопасность

Статистика по пожарам в Бобруйске и районе за прошедший осенне-зимний период, к сожалению, неутешительна. Львиная доля возгораний приходится как раз на дома с печным отоплением. Электроотопление же достаточно пожаробезопасно. Но оборудование должно покупаться надлежащего качества в специализированных магазинах, а при монтаже устройств и приборов необходимо обращаться к специалистам. Это важно!

Высокий КПД

Все электроотопительные приборы имеют высокий коэффициент полезного действия – порядка 97-99%, поэтому помещение прогревается очень быстро. Современные установки полностью автоматизированные, нагревают воздух только тогда, когда это необходимо. Комнатные и уличные датчики позволяют поддерживать заданные параметры в помещениях с минимальным потреблением электроэнергии.

Требуется только установить желаемую температуру в доме при помощи нескольких режимов. К слову, это также помогает сэкономить, ведь тепло не тратится впустую.

Легкость процедуры

При желании перейти на электроотопление необходимо обратиться с заявлением в «одно окно» местных исполнительных и распорядительных органов. Оттуда заявление направят в Бобруйские электросети за выдачей технических условий. Сотрудники сами обследуют технические возможности сетей, пропускную способность, мощность трансформатора, рассчитают, имеется ли возможность подключения не в ущерб другим абонентам, подключенным к линии.

Без модернизации сетей никуда

Пропускная способность существующих эксплуатируемых распределительных электрических сетей не везде позволяет применение электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Зачастую без реконструкции не обойтись. И этой теме уделяется сегодня много внимания. Когда в Бобруйские электросети поступают заявки от граждан на выдачу техусловий, проводятся необходимые измерения электрических нагрузок и напряжений, выполняются соответствующие расчеты для определения резерва пропускной способности электрической сети для подключения к ней. Но техническая возможность подключить электроустановку конкретного гражданина к электросетям имеется не всегда. Поэтому среди общего количества запросов есть и те, которые пока не могут быть удовлетворены. Тем не менее, ведется учет таких обращений. Исходя из этой информации, формируются перспективные планы реконструкции и строительства новых электросетей. То есть в первую очередь это участки линий электропередач с высокой степенью износа.

Специалисты Бобруйских электросетей разрабатывают также мероприятия и в рамках текущих ремонтов: меняют участки провода или трансформаторы на большую мощность, если это технически возможно и не требует больших капитальных затрат.

Спрос растет

Об этом говорят цифры. Только за первый квартал текущего года Бобруйские электросети получили порядка 300 обращений, за прошлый год – под 1200. Стоит сравнить: в 2019 году, например, когда еще не вышел Указ Президента по поводу ввода льготных тарифов, было всего лишь около 500 обращений. Сейчас тема перехода на электроотопление прельщает людей еще больше – после полного ввода БелАЭС электроэнергия обещает стать еще доступней.