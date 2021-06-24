Переменная облачность и до +36°С. Погода на 25 июня
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В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый, днем южный 5-10 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 18 до 23 градусов выше нуля. Днем будет плюс 29-34, на большей части Гомельской и Могилевской областей и местами на остальной территории - плюс 35-36.
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