Переменная облачность и до +31°С. Погода на 30 июня
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В среду ожидается переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов выше нуля, днем - плюс 25-31.
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