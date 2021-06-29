Переменная облачность и до +31°С. Погода на 30 июня

В среду ожидается переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов выше нуля, днем - плюс 25-31.