Переменная облачность и до +28°С. Погода на 16 июня
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В среду будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по юго-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется северный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 15-16. Днем будет 22-28 градусов тепла.
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