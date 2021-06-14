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Переменная облачность и до 28 градусов тепла. Погода на 15 июня

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Переменная облачность и до 28 градусов тепла. Погода на 15 июня

Во вторник будет переменная облачность. Ночью прогнозируется преимущественно без осадков. Утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 9-15 градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов тепла.

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