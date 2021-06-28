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Общество

Переменная облачность и до 24 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 28 июня

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Переменная облачность и до 24 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 28 июня

Сегодня в Бобруйске преимущественно облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Ветер днем северо-западный умеренный, ночью – западный легкий. Порывы до 6 м/с.

Температура воздуха днем +23°C…+24°C, вечером +19°C…+24°C, ночью +15°C…+17°C. Влажность воздуха составит от  62%-87%.

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