Переменная облачность и до 24 градусов тепла. Погода в Бобруйске на 28 июня

Сегодня в Бобруйске преимущественно облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Ветер днем северо-западный умеренный, ночью – западный легкий. Порывы до 6 м/с.

Температура воздуха днем +23°C…+24°C, вечером +19°C…+24°C, ночью +15°C…+17°C. Влажность воздуха составит от 62%-87%.